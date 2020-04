Famílias relatam sofrimento por demora para receber auxílio emergencial

Desde a última quinta-feira, 23, a população de Mossoró, tem visto e ouvido uma novidade vinda dos céus alertando sobre a problemática do coronavírus. A questão é que um piloto do Aeroclube de Mossoró está sobrevoando os céus da cidade todos os dias em um avião monomotor, levando uma mensagem de alerta sobre a prevenção da doença. A iniciativa da ação foi da Prefeitura de Mossoró, que utiliza a mensagem sonora como mais um canal de informação sobre os riscos da disseminação do novo coronavírus.

O piloto e membro do aeroclube, Sérgio Rosado, destacou que cada um contribui com o que pode para se mobilizar contra a covid-19. “A maneira mais viável que eu vi no momento foi alertar a população desta forma. É uma contribuição, sem custo para a Prefeitura, disse.

Prefeitura de Mossoró