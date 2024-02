Famílias em situação de pobreza são selecionadas para produzir alimentos em áreas urbanas

A SETHAS divulgou hoje (27) o resultado final da chamada pública n.º 01/2023 de grupos selecionados para participarem do Projeto Quintais Produtivos, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O resultado final selecionou doze famílias e grupos informais em situação de pobreza, localizados nos municípios de Natal, Macaíba e São Gonçalo do Amarante.

Os selecionados receberão um kit contendo sementes de hortaliças, pequenas ferramentas, equipamentos como carro de mão, além de utensílios, como baldes, regadores e mangueiras. Eles utilizam seus quintais ou áreas de terras ociosas, comunidades, espaços públicos nas áreas urbanas e periurbanas para cultivo do solo na produção de alimentos.