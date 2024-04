Familiares de socioeducandos são incluídas no Programa Mulheres Mil no RN

A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Norte (Fundase) está inserindo familiares de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no Programa Mulheres Mil. Doze mulheres participarão de cursos de Confecção, Vendedora, Eletricista, Maquiadora, Cuidadora de idosos, Agente de Alimentação Escolar e Microempreendedora em Natal e no interior do estado.

Os cursos, com duração de 160 horas, terão início nesta segunda-feira 8. A aula inaugural está marcada para a próxima quarta-feira 10, às 14h, na Biblioteca Pública Estadual Professor Américo, localizada na Av. Itapetinga, 1430 – Potengi.

O Programa Mulheres Mil, realizado pelo Ministério da Educação em parceria com a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e apoio das secretarias estaduais de Educação, é voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Oferece cursos e programas de qualificação profissional, educação profissional técnica de nível médio e educação de jovens e adultos, nos níveis fundamental e médio, por meio do Pronatec. Todas as estudantes matriculadas recebem auxílio para custeio de transporte e alimentação.

Tanto familiares quanto socioeducandas podem participar dos cursos. Nazaré Davi, gerente de Articulação Interinstitucional, ressaltou a importância de incluir as mulheres em contexto socioeducativo em políticas públicas desse tipo: “Elas são diretamente impactadas pelo ato infracional e contribuem para a efetivação do atendimento socioeducativo, para que o socioeducando elabore novos projetos de vida.”

No Rio Grande do Norte, além da Fundase, a Secretaria Estadual de Educação e Cultura tem articulações com as Secretarias de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas) e a Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (Semjidh).