Família afirma que churrasqueiro está vivo, mas ainda não foi encontrado

TCM NOTÍCIAS

A irmã de Marcelo Gomes confirmou ao Portal TCM Notícia que o churrasqueiro está vivo, ficou hospedado por três dias na cidade de Sobral/CE e deve está suspostamente passando por uma crise de ansiedade, mas ainda não foi localizado.

Segundo a assessoria de comunicação do restaurante onde Marcelo trabalha, “o carro dele foi identificado no último domingo (26), mas seguramos a informação para verificar corretamente”. Ressaltou ainda que, “hoje teremos um desfecho desse caso”.

A irmã, Camila Gomes, confirmou que falou com o proprietário do hotel onde supostamente Marcelo estaria hospedado.

Entenda o caso

O churrasqueiro Marcelo Gomes, funcionário de um restaurante de Mossoró, está desaparecido desde o dia 21 de fevereiro. Marcelo havia viajado para a cidade de Presidente Dutra, no Maranhão, no dia 17 de fevereiro para visitar a filha.

De acordo com as informações, Marcelo não tinha habilitação e pediu a um amigo para ajudá-lo a chegar na cidade maranhense, a cerca de 975 km de Mossoró. “Ele viajou após a mãe da filha dele ter sido vítima de um feminicídio. A mulher foi assassinada pelo atual marido, que já se encontra preso”, conta Camila Gomes, irmã de Marcelo.

Motivada pela tragédia, a criança estava sendo criada pelo avô.

O último contato do churrasqueiro com a família aconteceu no dia 21, e desde então os familiares não sabem do paradeiro dele. Através das redes sociais, o Tchê Gourmet, restaurante onde Marcelo atua, confirmou o desaparecimento dele e pediu para que os clientes pudessem compartilhar a foto de Marcelo, para que ele possa ser encontrado o mais rápido possível.

“A última informação que tivemos foi que Marcelo e o amigo teriam discutido e trocado socos em um restaurante da cidade, após o ocorrido, Marcelo pegou o carro e saiu”, destaca.

Marcelo sumiu desde a última terça-feira (21). O amigo mossoroense, voltou pra casa em um ônibus, após não conseguir localizar o churrasqueiro.

De acordo com a Polícia Militar de Presidente Dutra/MA, foram feitas buscas em hospitais e delegacias de 14 cidades da região, mas não foi encontrada nenhuma ocorrência com as características do apodiense.