Faltando menos de um mês para o carnaval, União do Parque Acari perde mais de 600 fantasias em chuva no Rio

A escola de samba União do Parque Acari perdeu no temporal que atingiu o Grande Rio uma parte significativa das fantasias que estavam prontas para o desfile na Marquês de Sapucaí, faltando menos de um mês para a apresentação. A quadra da escola, onde os itens estavam armazenados, foi invadida pela força da água.

De acordo com o presidente da escola, 640 fantasias foram perdidas. As armações da saia de 50 baianas também foram inutilizadas. A União do Parque Acari estreará na Série Ouro na sexta-feira de carnaval, dia 9 de fevereiro.

“Estava tudo embaladinho em plástico em cima de pallets. A quadra nunca tinha alagado”, afirmou Dudu Farias.

A previsão da escola é de entrar na passarela do samba com 1,7 mil componentes.

Faltando menos de um mês para o carnaval, União do Parque Acari perde mais de 600 fantasias em chuva no Rio

A quadra da escola, onde os itens estavam armazenados, foi invadida pela força da água. ‘A quadra nunca tinha alagado’, destacou o presidente da escola.

Por Cristina Boeckel, g1 Rio

15/01/2024 13h35 Atualizado há 4 horas

União do Parque Acari perde fantasias na chuva

A escola de samba União do Parque Acari perdeu no temporal que atingiu o Grande Rio uma parte significativa das fantasias que estavam prontas para o desfile na Marquês de Sapucaí, faltando menos de um mês para a apresentação. A quadra da escola, onde os itens estavam armazenados, foi invadida pela força da água.

De acordo com o presidente da escola, 640 fantasias foram perdidas. As armações da saia de 50 baianas também foram inutilizadas. A União do Parque Acari estreará na Série Ouro na sexta-feira de carnaval, dia 9 de fevereiro.

“Estava tudo embaladinho em plástico em cima de pallets. A quadra nunca tinha alagado”, afirmou Dudu Farias.

A previsão da escola é de entrar na passarela do samba com 1,7 mil componentes.

Após a água descer, quadra da União do Parque Acari ficou tomada de fantasias e lama. — Foto: Reprodução/ União do Parque Acari

Após a água descer, quadra da União do Parque Acari ficou tomada de fantasias e lama. — Foto: Reprodução/ União do Parque Acari

Dudu Farias conta que sonhava com um cenário diferente na primeira apresentação da União do Parque Acari na Marquês de Sapucaí e que, apesar dos problemas com enchentes serem comuns na região, a quadra da escola, que fica na Rua Piracambu, nunca tinha alagado em 30 anos de funcionamento.

“A comunidade, que é muito carente, sempre teve histórico de enchentes. Mas nunca aconteceu de transbordar 1,5 metro”, disse o presidente da escola.

A quadra existe há 30 anos pois era usada por uma das escolas fundadoras. A União do Parque Acari nasceu há cinco anos, na fusão da Corações Unidos do Amarelinho e Favo de Acari.

Mais de 10 pessoas morreram em consequência da chuva na Região Metropolitana no sábado (13) e no domingo (14). Os bombeiros ainda procuram uma mulher que está desaparecida.

Dudu Farias destaca que a chuva afetou toda a região, uma das mais atingidas pelo temporal.

“A gente ficou assustado com o acontecido. E isso não afetou só a agremiação, mas principalmente a comunidade. São amigos, parentes. Foi uma fatalidade que afetou toda a comunidade e o Rio de Janeiro”, disse o presidente da escola.

A escola levará para a avenida um enredo sobre os 50 anos do bloco afro Ilê Aiyê.

A União do Parque Acari sempre teve dificuldade de colocar o carnaval na rua, contou o presidente. Porém, ele destacou que a comunidade está em busca de ajuda e disposta a virar a noite para reconstruir o que foi perdido.

“A gente não tem por onde pedir ajuda, vamos virar 24 horas. Se conseguirmos comprar o material, o quanto antes conseguimos reverter. Mas ainda não temos verba para isso”, finalizou Dudu.