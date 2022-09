Faltam 10 dias: consulte o local de votação com antecedência

Qualquer eleitora ou eleitor está cadastrado para votar em uma determinada seção eleitoral. Portanto, é importante saber com antecedência o número da zona eleitoral e do local de votação onde o direito de voto será exercido. Para facilitar a vida das pessoas, a Justiça Eleitoral disponibiliza uma série de ferramentas que permitem saber em qual seção será necessário comparecer para votar nos dia 2 e 30 de outubro.

Portal do TSE

No Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), basta clicar no menu “Eleitor e eleições”, na barra superior da página, acessar Eleições 2022 e, em seguida, consulta ao local de votação. Depois, deve-se pesquisar pelo nome ou número do título de eleitor ou CPF. Os sites dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) também dispõem de um espaço para a pesquisa dessas informações.

Ao fazer a consulta, a pessoa interessada obterá o número de inscrição eleitoral, zona eleitoral e local de votação, com endereço completo.

e-Título

O aplicativo e-Título, uma versão digital do título de eleitor, também informa o local de votação. Além disso, por meio de ferramentas de geolocalização, o app guia a pessoa até a respectiva seção eleitoral. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente em dispositivos móveis, nas lojas virtuais Apple Store e Google Play.

O e-Título serve ainda como documento de identificação da eleitora ou do eleitor caso ele já tenha feito o cadastramento biométrico. Isso porque, com a realização da biometria, a versão digital do app será baixada com foto, o que dispensa a apresentação de outro documento de identificação no momento do voto.

Mesmo que não tenha feito o cadastro biométrico, a pessoa também pode baixar o e-Título para consultar onde votar. Porém, deverá apresentar um documento oficial com foto no instante da votação.

Chatbot

O local de votação pode ser obtido ainda por meio do chatbot do TSE, um assistente virtual criado em parceria com o WhatsApp há dois anos. A ferramenta tem como finalidade esclarecer dúvidas sobre as Eleições 2022 em tempo real. Um dos tópicos de conversa do assistente virtual permite justamente à pessoa saber o local em que vota.

Para conversar com o assistente, basta acessar a câmera do celular e apontar para o código QR do chatbot, ou adicionar o telefone +55 61 9637-1078 à lista de contatos do WhatsApp. Isso também pode ser feito por meio do link wa.me/556196371078. Aí, é só mandar uma mensagem para o assistente virtual e começar o diálogo.

Saiba mais sobre o Tira-Dúvidas do TSE no WhatsApp.

Outras opções

Outra maneira de saber sobre o local de votação é pelo serviço voltado ao esclarecimento de eleitores no respectivo Tribunal Regional Eleitoral. E, por fim, a eleitora ou o eleitor pode se dirigir ao cartório eleitoral mais próximo ou ao TRE do estado e consultar as informações pessoalmente.

EM/LC, DM