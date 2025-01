Falha em processamento atrasa pagamento de pensionistas do RN, diz governo

Os pensionistas do estado do Rio Grande do Norte, que esperavam receber o pagamento nesta sexta-feira (31) terão um atraso nos depósitos. Segundo a Secretaria de Administração, os valores só devem ser depositados na próxima terça-feira (4).

De acordo com a pasta, o atraso foi causado por uma falha no processamento do banco de dados dos pensionistas, observado durante o processamento dos pagamentos.

O governo informou que, a partir desta sexta (31) vai fazer uma revisão da folha e deverá regularizar o problema até a segunda-feira (3). Em nota, o governo informou que “lamenta o transtorno”.

De acordo com o caderno de gestão de pessoas de dezembro de 2024, o estado conta com mais de 12,7 mil pensionistas.

O governo tinha anunciado o calendário anual de pagamento de salários nesta semana e informou que depositaria os valores para todas as categorias no último dia útil de cada mês.