“Fala Mossoró”: Ouvidoria realiza consulta nos mercados públicos locais

A Prefeitura, através do programa “Fala Mossoró”, da Ouvidora-Geral do Município (OGM), vem promovendo uma série de diálogos com comerciantes e populares do Mercado Central, Vuco-Vuco, Cobal e outros, com foco em ouvir e entender os anseios e sugestões sobre os serviços de melhoramento dos locais.

O momento de escuta aconteceu durante a manhã desta terça-feira (27). Na ocasião, a equipe da Ouvidoria se fez presente, podendo proporcionar um espaço confortável para que comerciantes e populares pudessem expressar suas preocupações, sugestões e elogios, não só em relação às obras, mas ao funcionamento dos mercados públicos em geral.

“Como a Prefeitura está realizando mudança estrutural que mexe na dinâmica dos comerciantes e também da população, a Ouvidoria está fazendo um trabalho centrado nesses espaços, com foco em ouvir os comerciantes e a população. No final do mês, a gente mostra esse relatório à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a que trabalha diretamente com esses comerciantes, para fazer as adequações que forem necessárias para minimizar cada vez mais os impactos que estão acontecendo”, frisou a ouvidora-geral do município, Janaína Holanda.