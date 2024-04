Faculdade Católica do RN recebe o “Selo OAB Recomenda” pela primeira vez, consolidando sua excelência acadêmica

A Faculdade Católica do Rio Grande do Norte teve seu Curso de Direito agraciado com o “Selo OAB Recomenda – 8ª edição” pela primeira vez em sua história. Este selo é um reconhecimento de excelência conferido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) a instituições de ensino superior cujo curso de graduação em Direito atinge um alto padrão de qualidade.

Esta conquista representa um marco significativo para a Faculdade Católica do RN, destacando seu compromisso com o ensino jurídico de excelência. Além disso, este reconhecimento se une à nota máxima obtida na avaliação do Ministério da Educação (MEC), consolidando o Curso de Direito da Católica do RN como um dos melhores do Brasil.

O “Selo OAB Recomenda” é conferido após uma criteriosa análise da qualidade do curso de Direito, levando em consideração diversos aspectos acadêmicos e práticos. Esta distinção reforça o comprometimento da Faculdade Católica do RN em formar profissionais preparados e qualificados para atuar no mercado jurídico.

“A conquista do ‘Selo OAB Recomenda’ é motivo de orgulho e satisfação para toda a comunidade acadêmica da Faculdade Católica do RN. Este reconhecimento é o resultado do empenho e dedicação de nossos docentes, discentes e colaboradores, que trabalham incansavelmente para oferecer uma educação de qualidade e excelência”, afirma o Dr. Júlio Thalles, coordenador do curso de Direito.

*Sobre a Faculdade Católica do RN:*

Fundada em 2010, a Faculdade Católica do RN (FCRN) conquistou recentemente a 2ª posição no ranking das melhores instituições de ensino superior do Brasil, segundo a ANEC, com base nos resultados do Conceito Preliminar de Curso (CPC) e no Índice Geral de Cursos (IGC) divulgados pelo MEC e INEP para o ano de 2021. Destaques pela alta pontuação no IGC contínuo e referência para Mossoró e Região, a FCRN recebe reconhecimento pela excelência de seus cursos nas avaliações recentes do Ministério da Educação.

Para mais informações, acesse: www.catolicadorn.com.br.

Telefone para contato: (84) 3318.7648.