Faculdade Católica do RN conquista o 2º lugar no ranking de melhores IES Católicas do Brasil

Em novo ranking divulgado pela Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC), a Faculdade Católica do RN (FCRN) conquistou a 2ª posição na lista das melhores instituições de ensino superior do país. Os dados referem-se ao Conceito Preliminar de Curso (CPC) e ao índice Geral de Cursos (IGC) divulgados pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), referentes ao ano de 2021.

A Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE) e a Faculdade Católica do Rio Grande do Norte consagraram-se como destaques pela altíssima pontuação no IGC contínuo. Além disso, a Católica do RN se mantém como referência para Mossoró e Região pelo brilhante reconhecimento de excelência de todos os seus cursos pelas recentes avaliações do Ministério da Educação.

“A ANEC analisou os resultados e constatou que a Educação Católica segue firme em seu compromisso de oferecer aos jovens estudantes do Brasil uma educação superior de qualidade e relevância. A grande quantidade de notas 4 e 5, maiores conceitos da avaliação, comprovam que nas IES confessionais católicas a excelência acadêmica é palavra de ordem”, destaca o comunicado da ANEC.