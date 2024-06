“Factoide”, afirma líder do governo sobre suposta ruptura entre Fátima e Ezequiel

A notícia de uma suposta desavença entre a governadora Fátima Bezerra (PT) e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), movimentou a política potiguar neste fim de semana, após matéria do jornal O Globo publicada no domingo 2. De acordo com o texto, o relacionamento dos dois aliados teria “esfriado” depois de o Legislativo ter tido um posicionamento mais rígido contra o Executivo, referente à demora no pagamento das emendas parlamentares e o consequente travamento da pauta na Casa.

Segundo o secretário-chefe do Gabinete Civil do RN, Raimundo Alves, a notícia pode ter sido uma “semente plantada” por pessoas interessadas em fazer intriga entre os dois aliados. “Essa é a mais pura verdade. A partir de uma ‘avaliação’ plantada no jornal O Globo. A velha tática de plantar lá fora para tentar colher aqui dentro. Riscam o fósforo lá fora e querem o fogo aqui dentro. Essa foi a tática. Mas não vão conseguir”, afirmou.

Raimundo ressaltou que o bom relacionamento político entre Fátima e Ezequiel tem incomodado quem torce contra a união entre o Legislativo e o Executivo. E que ambos têm sempre dialogado sobre temas referentes ao futuro do RN. “Isso não existe, e desconheço que algum político ligado a qualquer um dos dois tenha acenado com algo parecido. Pelo contrário, a governadora e o presidente estão mais próximos que nunca, têm conversado bastante e é isso que está incomodando”, disse ao AGORA RN.

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Francisco do PT, afirmou que tem conversado frequentemente com Ezequiel e Fátima sobre temas administrativos e eleitorais e que não há nenhuma divergência. Segundo ele, a relação entre ambos “é de muita sintonia e colaboração”. “O respeito entre os dois é a premissa que norteia esta relação”, afirma.

“E pelo diálogo que mantenho com os dois, vejo que esta informação pode ter sido ‘plantada’ para criar um factoide. Aliás, se tem uma coisa que parte da oposição tem especialidade é propagar fake news. Posso me arriscar a dizer que a relação entre a governadora Fátima e Ezequiel sempre foi muito boa e agora vive um dos seus melhores momentos”, afirmou Francisco.

O líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado estadual Tomba Farias (PSDB), também falou sobre a notícia veiculada no jornal do Rio de Janeiro e afirmou ao AGORA RN que não há nada relacionado ao tema circulando dentro da Casa. Ele descartou a possibilidade de uma “ruptura política” entre ambos. “Nenhum deputado falou nada sobre isso. Conversei com vários colegas sobre temas diversos, mas nada referente a isso”, afirmou ao AGORA RN.

Apoio eleitoral em Natal. Além da demora no pagamento das emendas pela gestão estadual e do travamento da pauta na Casa pela oposição, a disputa pela sucessão municipal em Natal também teria um “peso extra” contra o bom relacionamento político entre Fátima Bezerra e Ezequiel Ferreira. Este, também presidente do diretório estadual do PSDB, apoia o deputado federal Paulinho Freire (União Brasil) para a Prefeitura da Capital, em detrimento à deputada federal Natália Bonavides (PT), candidata do grupo político da governadora.

Agora RN