Fabrícia Marinho: vinhos que caem bem com os sabores da páscoa

A Páscoa é um momento de celebração para os cristãos, é considerada uma das datas mais importante do Cristianismo, pois representa a ressureição de Jesus Cristo, o filho de Deus.

E para acompanhar o tradicional almoço do domingo de Páscoa nada melhor do que brindar momentos especiais com vinhos cuidadosamente escolhidos para a ocasião. A escolha da bebida certa pode realçar os sabores dos pratos mais típicos da época e tornar a experiência gastronômica ainda mais memorável.

Para a harmonização de vinhos com iguarias deste período, é importante considerar os pratos tradicionais da data, como o bacalhau, peixes, frutos do mar ou uma salada especial. Neste caso, pode se escolher um vinho Albariño, em todas essas situações citadas esse vinho é um bom aliado, porque ele tem bastante acidez o que faz com que ele harmonize bem com quase tudo.

Já se a opção for salmão, atum ou aves dá para escolher um vinho de intensidade mais alta. A sugestão fica para um bom Rosé.

E se a escolha for uma boa massa, carne branca ou vermelha. A seleção pode ficar por conta de um bom exemplar da região do Dao, de Portugal, a exemplo do Val da Ucha, produzido com a uva Touriga Nacional.

E para as sobremesas, os chocolates podem ser harmonizados com vinhos fortificados, como um Porto ou um vinho de sobremesa, como um Sauternes, criando uma combinação indulgente e deliciosa.

Lembre-se sempre de servir os vinhos na temperatura adequada e de apreciá-los com moderação. Aproveite o momento para experimentar novas combinações e descobrir novos sabores que tornarão seus encontros ainda mais especiais.