Fabrícia Marinho nos trará uma verdadeira experiência sensorial sobre os vinhos

Sou Fabrícia Marinho, campinense da Rainha da Borborema, na Paraíba. Desde muito cedo soube que seria jornalista. Sempre gostei de falar, escrever e conhecer histórias e viver experiências, assim, quando chegou o momento não pensei duas vezes.

Da formatura em jornalismo até os dias de hoje, já são 23 anos me aventurando nas dores e delícia desse oficio apaixonante. Já passei por portais, blogs, rádio, TV, Produtoras Audiovisuais, cinema.

Atualmente, estou assessora de imprensa. Paralelamente ao meu amor a comunicação, está o meu amor pelo vinho. Desde 2021, decidi estudar sobre esse universo encantador.

Não considero o vinho só e unicamente, uma bebida. Eles são uma verdadeira experiência sensorial se combinado com a comida certa e boas companhias. Um verdadeiro estado de êxtase.

E como uma entusiasta do vinho, estou disposta a aprender mais sobre as variedades, as regiões vinícolas e as harmonizações ideais.

Quero usar esse espaço junto com vocês, leitores, quero trocar ideias, dicas, informações. Conhecimento especializado juntamente com entusiasmo contagiante.

A partir de agora, nosso encontro está marcado!