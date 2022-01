Fábio Faria acredita ser possivel vitória da oposição

O ministro das Comunicações, Fábio Faria esteve no Rio Grande do Norte, e conversou com lideranças da oposição ou que podem aderir a uma articulação contrária à reeleição da governadora Fátima Bezerra.

Fábio executa um trabalho pessoal, onde também examina suas chances de uma possivel candidatura própria nao Senado. Nessa última viagem mantece diálogos, iniciando uma convocação para a unidade. Procura identificar um nome que agregue e unifique quem estiver disposto a integrar essa aliança política. “Estou fazendo uma convocação das oposições a Fátima Bezerra no Estado para que a gente saia com um nome.

