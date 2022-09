Fábio Dantas muda tom, acena ao eleitor de direita e assume ser “candidato de Bolsonaro”

Em 3º lugar nas pesquisas de intenção de voto, o candidato do Solidariedade ao Governo do Estado, Fábio Dantas, finalmente decidiu ligar sua imagem à do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), que aparece nas pesquisas realizadas no Rio Grande do Norte com até o triplo das intenções de voto do candidato a governador.

Na tarde desta quarta-feira (31), o candidato fez um aceno ao eleitor de direita e fez uma publicação nas redes sociais na qual aparece em uma imagem ao lado de Bolsonaro e se assume como “candidato de Bolsonaro”. “O RN está com Bolsonaro e Fábio”, escreveu o candidato na legenda. Na imagem, aparece a mensagem: “Em 2018 fui eleitor de Bolsonaro. Sou candidato de Bolsonaro em 2022”.

Apesar de estar na mesma coligação do PL no RN e de ter o candidato ao Senado Rogério Marinho como companheiro de chapa, Fábio Dantas vinha resistindo em ligar sua imagem à de Bolsonaro. O candidato vinha declarando voto no presidente, mas recusava o rótulo de “candidato a governador de Bolsonaro”. Ele vinha sendo cobrado por movimentos de direita a abraçar o “bolsonarismo”.

Com o baixo desempenho nas pesquisas, Fábio Dantas decidiu mudar o tom nos últimos dias. Na terça (30), em entrevista à CBN Natal, o candidato ao Governo do Estado disse, também, que vai participar dos atos de 7 de Setembro, convocados pelo presidente da República, com bandeiras do Rio Grande do Norte e do Brasil.

