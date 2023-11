Fã que morreu em show de Taylor Swift tinha 23 anos e sonhava em conhecer a cantora

Americana publicou uma nota nas redes sociais e disse estar arrasada. Diversos fãs passaram mal durante o show por causa do forte calor desta sexta-feira (17).

Por Wesley Bischoff, Lucas Soares, g1 e TV Globo

18/11/2023 07h46 Atualizado há 3 minutos

Fã morre em decorrência do calor no show da cantora Taylor Swift, no Rio

A fã que morreu antes do show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro, na sexta-feira (17), foi identificada como Ana Clara Benevides Machado. A jovem tinha 23 anos, estudava psicologia e morava em Rondonópolis, em Mato Grosso, mas era de Sonora, em Mato Grosso do Sul. A morte foi confirmada pela TV Globo com parentes da jovem. Segundo a Prefeitura do Rio, Ana teve uma parada cardiorrespiratória.

A TV Globo também apurou que o pai e uma prima de Ana embarcaram às 6h deste sábado para o Rio.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que Ana chegou ao Hospital Municipal Salgado Filho, às 20h50, “em parada cardiorrespiratória”. “Foram feitas manobras de reanimação, mas, infelizmente, ela não resistiu”, emendou.

Show em calor extremo

Taylor está no Brasil para uma série de seis shows pela “The Eras Tour”. A apresentação desta sexta-feira, no Rio, foi a primeira. Diversos fãs passaram mal durante o show por causa do calor — a máxima foi de 39,1°C, segundo o Inmet.

Fãs relataram muita gente passando mal e até desmaiando com as altas temperaturas mesmo à noite, durante o show. Ainda de acordo com espectadores, a TF4, organizadora da turnê, proibiu garrafas de qualquer tipo no Estádio Nilton Santos, e não havia bebedouros. Taylor chegou a interromper a apresentação e pediu que entregassem água aos fãs.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou uma apuração sobre a falta de água potável.

O que disse a TF4

É com muita tristeza que informamos o falecimento de Ana Clara Benevides Machado, 23 anos. Na noite de ontem [sexta, 17], Ana Clara se sentiu mal e foi prontamente atendida pela equipe de brigadistas e paramédicos, sendo encaminhada ao posto médico do Estádio Nilton Santos para o protocolo de primeiros socorros. Diante do quadro, a equipe médica optou pela transferência ao Hospital Salgado Filho, onde, após quase uma hora de atendimento emergencial, infelizmente veio a óbito.

Aos familiares e amigos de Ana Clara Benevides Machado nossos sinceros sentimentos.

O g1 perguntou sobre a falta d’água, a proibição de garrafas e se haverá mudanças para os shows seguintes, mas a TF4 não respondeu.

Sonho era ver Taylor

Amigos de Ana afirmaram que a jovem amava a cantora norte-americana e estava realizando um sonho ao viajar para assistir ao show da artista.

Nas redes sociais, a jovem compartilhou vídeos do caminho até o Engenhão, onde foi feito o show. Em uma das imagens, Ana aparenta estar animada com a apresentação.

Já em outro trecho, ela diz que chegou ao estádio por volta das 11h. Ana aparece se abanando e debaixo de uma sombrinha. O vídeo também indica que estava 35ºC no momento da gravação, feita por volta das

