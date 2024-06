Fã potiguar entrega carta com mais de 500 metros e quase 5 kg para Bruno e Marrone

A assistente social Jocasta Olegário viveu uma noite mágica ao entregar uma carta com mais de 500 metros de comprimento e quase 5 kg ao cantor Bruno, que faz dupla com Marrone. O encontro aconteceu nesta sexta-feira (21), em Mossoró, antes de show no “Mossoró Cidade Junina”.

Marrone passou por uma cirurgia de urgência nesta semana e Bruno se apresentou sozinho. Na abertura do show foi exibido um vídeo em que Marrone falou ao público, lamentando sua ausência.

A carta da fã potiguar começou a ser escrita em 2010, após ela encontrar os cantores pela primeira vez, também em Mossoró.

A fã colocou na carta mensagens de carinho e amor pela dupla, além de fotos e letras de músicas que gosta. Ela disse que escrevia um pouco todos os dias, sem exceções.