Ezequiel reafirma apoio a Rogério durante agenda no Seridó do RN

Pré-candidato ao Senado, o ex-ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho (PL) cumpriu agenda na última segunda-feira 25 no Seridó potiguar. Ele visitou algumas das fábricas que fazem parte do Pró-Sertão, Programa de Industrialização do Interior, criado pelo próprio Rogério. Além disso, recebeu novos apoios, entre eles dos prefeitos Jackson Dantas (São José do Seridó), Amazan (Jardim do Seridó), Gilson Dantas (Carnaúba dos Dantas) e Fernando Antônio Bezerra (Acari). Por fim, esteve em Currais Novos cumprindo agenda com o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira (PSDB).

O primeiro compromisso foi em São José do Seridó, atendendo a convite do prefeito Jackson Dantas e do vice-prefeito, Ricardo Medeiros. No município, além de receber o apoio do grupo político, Rogério também foi as várias oficinas de costura que integram o Pró-Sertão e estão instaladas na cidade. A agenda contou com a presença do pré-candidato a governador Fábio Dantas (Solidariedade).

“Poder voltar a São José do Seridó e testemunhar a transformação que a cidade tem passado devido a oferta de trabalho fruto do Pró-Sertão é a maior das recompensas. As fábricas de costura permitiram que o município entrasse em um círculo virtuoso de geração de emprego, fomentando a abertura de novos negócios. Agradeço aos amigos pela receptividade, e renovo o compromisso a favor do Pró-Sertão. Vamos trabalhar para que o programa possa ser ampliado nos próximos anos”, disse Rogério Marinho.

O Pró-Sertão foi criado por Rogério em 2013, durante sua passagem pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Hoje, são cerca de 5 mil empregos gerados diretamente nas pequenas oficinas de costura que fazem parte do projeto.

De São José do Seridó, o ex-ministro partiu para o município de Jardim do Seridó, outro que também tem sido beneficiado pelos empregos gerados por meio do Pró-Sertão. Rogério foi recebido pelo prefeito Amazan, mais um que anunciou apoio a sua pré-candidatura ao Senado.

Em seguida, o ex-ministro foi até Carnaúba dos Dantas, onde o prefeito Gilson Dantas também confirmou que estará ao lado de Rogério Marinho na futura campanha eleitoral. Mesma decisão tomada pelo prefeito de Acari, Fernando Antônio Bezerra, mais uma cidade da agenda nesta segunda. “A cada novo apoio que se une ao nosso projeto nos dá a certeza que estamos no caminho certo. A caminhada ainda será longa, mas continuaremos firmes sempre a favor do melhor para o nosso Estado”, disse Rogério Marinho.

O ex-ministro concluiu a agenda desta segunda em Currais Novos, acompanhado do deputado estadual Ezequiel Ferreira. Na cidade, Rogério prestigiou a última noite do Pavilhão de Sant’Ana, encerrando a programação social da festa da padroeira do município.

Ezequiel também fez um registro sobre o encontro nas redes sociais. “Currais Novos fez uma festa linda na última noite do Pavilhão de Sant’Ana com uma multidão nas ruas. Reencontramos amigos e conversamos com o prefeito Odon Júnior, vereadores e lideranças, que também dialogaram com o amigo e pré-candidato ao Senado Rogério Marinho. A noite, encerra os festejos da nossa padroeira em Currais Novos. Viva Sant’Ana e que Ela nos abençoe”, declarou Ezequiel.

O presidente da Assembleia, que no domingo esteve presente na convenção que homologou a candidatura da governadora Fátima Bezerra (PT) à reeleição, vai apoiar Rogério Marinho (PL) para o Senado. O partido de Ezequiel, o PSDB, ofereceu tempo de rádio e TV para Rogério, mas o pré-candidato rejeitou, sob a alegação de o PSDB deveria apoiar também a candidatura de Fábio Dantas, para o que não houve acordo.

Fonte AgoraRN