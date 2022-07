‘Ezequiel não teve coragem de lutar. Preferiu a comodidade’, critica Fábio Dantas

O ex-vice-governador Fábio Dantas, pré-candidato do Solidariedade ao governo do Estado, voltou a criticar o deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa. Segundo Fábio, ao decidir que o PSDB ficará neutro na disputa para o governo, Ezequiel mostrou que “preferiu a comodidade”.

Em entrevista ao podcast PodFalar, no YouTube, Fábio Dantas disse ainda que não se surpreendeu com a declaração individual de apoio de Ezequiel para a reeleição da governadora Fátima Bezerra (PT). “Ele fazia parte do governo, tinha toda uma estrutura de poder. Quatro secretarias. Ele ficou onde estava”, enfatizou Fábio.

O ex-vice-governador lamentou, no entanto, que Ezequiel não tenha definido que o PSDB entregaria o tempo de rádio e televisão para a chapa da oposição. “Ele se comprometeu com Rogério de colocar o tempo de televisão. Ele ser candidato contra Fátima, ir nos bastidores e criticar Fátima… Tem pessoas e pessoas. Coragem de lutar. Ele não teve a coragem de lutar. Preferiu a comodidade, como a maioria”, enfatizou o candidato do Solidariedade.

Apesar da declaração de Fábio, Ezequiel disse, durante a convenção do PSDB, que o apoio a Rogério Marinho foi mantido. Segundo o presidente da Assembleia, foi o ex-ministro do Desenvolvimento Regional que não aceitou receber o apoio da legenda apenas para o Senado. Rogério exigiu, segundo Ezequiel, que o PSDB fechasse coligação tanto para o governo quanto para o Senado.

A coligação para governador ficou inviabilizada, contudo, porque o PSDB não chegou a um consenso interno – da bancada do partido na Assembleia, exatamente a metade apoia a Fátima (incluindo Ezequiel) e a metade apoia Fábio Dantas.

Outra crítica

Na semana passada, depois que o PSDB decidiu pela neutralidade na eleição majoritária, Fábio Dantas já havia criticado Ezequiel Ferreira. O ex-vice-governador não gostou da forma como o PSDB decidiu seu caminho nas eleições de 2022.

Segundo Fábio Dantas, Ezequiel descumpriu um suposto acordo para que o rumo do PSDB na eleição fosse decidido a partir de uma votação entre os deputados estaduais da legenda. O pré-candidato a governador disse que, em vez disso, a decisão foi tomada por cargos comissionados da Assembleia Legislativa, que é presidida por Ezequiel Ferreira.

“Foram 12 pessoas que representaram todos os deputados. Nenhum deputado fazia parte do diretório da federação. Foi bem diferente do União Brasil, que reuniu todos os pré-candidatos a deputados federais. Ezequiel tinha prometido que a decisão lá seria dos deputados estaduais. Terminou sendo de uma federação de 12 cargos comissionados da Assembleia Legislativa”, enfatizou Fábio Dantas.

Ainda segundo Fábio Dantas, Ezequiel teria sinalizado que o PSDB apoiaria a chapa composta pelas candidaturas de Fábio Dantas (governador) e Rogério Marinho (senador), com a liberação para os divergentes apoiarem quem quisessem. Esse acordo, segundo o pré-candidato, foi descumprido.

Segundo Ezequiel, no entanto, os deputados foram consultados. “Temos 12 deputados. Seis votam em Fátima Bezerra e seis votam em Fábio Dantas, exatamente a metade. Temos 35 prefeitos, e mais ou menos a metade está do mesmo jeito. Na hora que houvesse uma decisão para que levasse para um candidato a governador ou outro, ou desagrava a seis ou desagrava aos outros seis. O mais sensato, o mais justo, para não haver nenhum prejuízo para nenhum dos 12 deputados, é liberar o partido para que cada candidato possa ter sua livre escolha. O tempo de TV fica só para o partido”, disse.