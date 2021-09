Exposição UERN 53 anos será aberta neste domingo (19)

Dentro das comemorações dos 53 anos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), será lançada, neste domingo (19), a “Exposição UERN – 53 anos” que mostra, a partir de registros fotográficos, alguns eventos marcantes na trajetória da instituição.

De acordo com o coordenador da exposição, Prof. Fabiano Mendes, pró-reitor adjunto de Extensão, “a história da Uern se confunde com a do Rio Grande do Norte nessas últimas décadas: as lutas, os desafios, a superação e o constante movimento de transformação e reinvenção fizeram da Uern uma casa de oportunidades para a população do estado, sobretudo do seu interior”.

Sobre a exposição, comenta: “Nesta exposição veremos tópicos que ajudam a contar e a entender a história da Uern. Do ato de sua criação ao atual processo de recredenciamento; do processo de estadualização à criação de sua mais recente pró-reitoria, a PRAE, que trata dos assuntos estudantis; registros dos nossos campi avançados: Natal, Assú, Pau dos Ferros, Patu e Caicó… são muitos os momentos e as personagens que fizeram a Uern chegar até aqui, no presente de seus 53 anos”, explicou o coordenador.

A exposição tem início às 17h e ficará aberta até o dia 30 de setembro, no Partage Shopping Mossoró.