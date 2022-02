Exposição itinerante Cubo de Luz chega a Mossoró

Entre os dias 7 e 20 de fevereiro, Mossoró recebe o “Cubo de Luz”, exposição itinerante e gratuita com as principais obras de 30 artistas plásticos potiguares. Sucesso em Natal e em Caicó, a mostra chega a Praça do Teatro Dix-Huit Rosado com apoio do Instituto Neoenergia, por meio do edital “Transformando Energia em Cultura” e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura Câmara Cascudo.

Trata-se de uma mostra digital que utiliza como suporte físico um cubo luminoso com nove metros de altura, por meio do qual será possível apreciar a obra de nomes importantes, como: Dorian Gray, Newton Navarro, Thomé Filgueira, Zaíra Caldas, Assis Marinho e Iaperi Araújo, entre outros artistas plásticos.

Camilo Paula Barros, produtor local do Cubo de Luz, informa ao O Mossoroense que esse projeto é se suma importância, pois proporciona acessibilidade e propagação da cultura. “Esse projeto é muito importante, tendo em vista que faz com que as artes ali expostas saiam de locais de pouca acessibilidade para a população, para um local totalmente disponível a todos. Como a estrutura grandiosa já causa um certo impacto, penso que por estar sendo exposto em local público, de repente, pode fazer despertar a curiosidade e, quem sabe até, o dom de algum dos visitantes, quem sabe”, informa.

O produtor cultural informa ainda que a proximidade da chegada da exposição itinerante em Mossoró tem gerado boas expectativas de público. “As expectativas são as melhores possíveis, uma vez que nossa Cidade respira cultura o ano inteiro, já foi candidata a capital nacional da cultura e este projeto pode ser um ressurgimento cultural na nossa cidade”, aponta.

Mossoró será a última cidade que, momentaneamente, receberá o projeto. De acordo com Camilo Paula Barros, a crise financeira impediu que o projeto chegasse a outras cidades do Rio Grande do Norte. “Após a estadia em Mossoró o Cubo se encerrará momentaneamente. A ideia era de que fosse a mais cidades, no entanto, devido a grave crise financeira que assola nosso País, fazendo com isso que tivéssemos poucos apoios”, explica.

Um dos grandes responsáveis pela realização do evento é, de acordo com o produtor local da exposição, o patrocínio e todo o suporte dado pela Cosern, através do grupo Neoenergia. Para Renata Chagas, diretora do Instituto Neoenergia, a realização da exposição em três cidades polos do Rio Grande do Norte acontece num momento muito importante da história da Neoenergia Cosern.

“Ficamos muito felizes por acompanhar essa iniciativa. Todos nós estamos precisando olhar para o futuro com otimismo, lembrando que as artes e a cultura são parte essencial da nossa vida. A retomada segura representa a volta de eventos culturais de qualidade, fomentando também toda uma cadeia produtiva essencial para a nossa economia”, afirma Renata.