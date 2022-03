Exposição Fotográfica retratará e evidenciará a Beleza Negra

A partir do dia 21 de março, os mossoroenses poderão visitar a Galeria Partage, espaço dedicado para a segunda edição da exposição fotográfica Itinerante Negro e Lindo. Trata-se de uma iniciativa de evidenciar e exaltar a beleza negra dos habitantes de Mossoró, que constroem cotidianamente seu processo de identidade e se afirmam como negros e negras, ampliando a consciência negra e as lutas contra a o racismo e discriminação racial no município de Mossoró/RN.

A primeira edição do projeto, de autoria da professora Ivonete Soares, ocorreu entre o anos de 2000 a 2011. Ivonete Soares fala sobre a segunda edição do projeto. “A segunda edição da Exposição Fotográfica Itinerante Negro e Lindo tem como tema ‘ANCESTRALIDADE E IDENTIDADE NEGRA: uma caminhada que resiste ao tempo e ao preconceito étnico racial’ e compõem-se da junção das fotografias das duas edições, articulando o processo cíclico e histórico da presença negra e da afirmação de uma consciência e identidade negra em Mossoró/RN.

A exposição ocorre na Galeria Partagem, espaço que será inaugurado exclusivamente para ser espaço de exposição de trabalhos de artistas de Mossoró e região. A data de estreia da exposição, 21 de março, se deve ao Dia Internacional Contra a Discriminação Racial.

As fotos da exposição são do repórter fotográfico mossoroense Pacífico Medeiros. Ele fala sobre a sensação de participar do projeto e ser o primeiro profissional a ter o trabalho exposto no Partage Shopping. “É uma honra fazer parte de um projeto de tamanha relevância, com 22 anos de história. Em relação ao local da exposição, o Partage Shopping, ele nos permite ter acesso a um espaço muito visitado onde permite que a divulgação de qualquer trabalho possa ganhar uma dimensão bem maior, assim o meu trabalho ganha maior visibilidade. Estou honrado e grato pelo Partage acreditar no meu trabalho. Todos os artista de Mossoró precisam de um espaço assim”, informa.

Pacífico Medeiros cursa Publicidade na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) e é um repórter fotográfico renomado em Mossoró. Com especialidades em fotojornalismo, fotografia aérea, fotografia publicitária, fotografia de moda e eventos, o profissional tem um extenso currículo que conta com participação em feiras, seminários, mostras, oficinas, festivais, workshops, galerias, entre outros.

A exposição estará aberta à visitação de 21 de março até o dia 21 de abril, nos horários de funcionamento das lojas do shopping. A Galeria ficará localizada no espaço ao lado da loja Vivo. Os artistas mossoroenses que desejarem usar o espaço da Galeria Partage para expor seus trabalhos podem entrar em contato através do telefone (84) 3422-7000 ou pelo e-mail [email protected] para que seja feita a curadoria e depois, o agendamento da data de exposição.