Exposição em Roma transforma as composições de Gilberto Gil em artes gráficas

A parceria entre os dois artistas não é inédita. Gil e Kondo já publicaram dois livros de canções ilustradas “Nós, a gente” e “Andar com fé” (Editora Martins Fontes) que celebram a vida e a obra de um dos principais ícones da cultura brasileira.

“Sempre houve um interesse muito importante do mundo artístico, plástico, gráfico em relação à música. Em várias épocas os modos de ver, os olhares, foram se estabelecendo em relação à música.” disse Gil à RFI.

Segundo o artista, o ilustrador abraça uma nova corrente artística:

“O Daniel pertence a uma geração mais recente com elementos muito fortes do grafismo contemporâneo, moderno com elementos também das Artes Gráficas e Artes Plásticas mais tradicionais, mas ele é contemporâneo. Esse grafismo contemporâneo para mim é muito interessante” ressaltou Gil.

O músico estava acompanhado pela família. Além da esposa Flora, estavam os filhos Bem, Maria e José e os netos João, Flor, Nino e Serena.

Na noite de sábado (07), em Roma, Gil participa do show “Aquele Abraço Tour” no Auditorium Parco della Musica. Trata-se do único show na Itália.

Sobre o ilustrador

O artista e ilustrador gaúcho Daniel Kondo já ganhou prêmios no Brasil e na Itália, como o Jabuti, em 2022, e o da Feira do Livro Infantil de Bolonha, em 2023. Neste trabalho com Gil, ele transpõe as letras das músicas para uma forma ilustrada. Kondo une poesia e imagem propondo um novo olhar sobre os clássicos da Música Popular Brasileira.

Na mostra, Gil disse que se sente grato pelo trabalho de Kondo.

“Ele (Kondo) estava me agradecendo pela disponibilização do material todo. Mas na verdade foi ele que se aproximou do material. Os agradecimentos têm que ser feitos a ele.” frisou o compositor.

A mostra

De acordo com a curadoria da mostra, a palavra “Nós” no título refere-se essencialmente à ideia de vínculo, de união: que é estabelecida entre cores, formas, palavras, poesia e nasce da colaboração de dois artistas diferentes.

A mostra instalada na Galeria Candido Portinari conta com cerca de 30 reproduções de desenhos de Kondo inspirados nas letras das composições de Gilberto Gil, com curadoria e organização da Embaixada do Brasil com o apoio do Instituto Guimarães Rosa, órgão do Ministério das Relações Exteriores voltado à diplomacia cultural brasileira.

Renascimento cultural do Brasil

O embaixador brasileiro Renato Mosca ressaltou, em seu discurso, que esse novo governo do Brasil traz um renascimento cultural. Ele citou a declaração da ministra da Cultura, Margareth Menezes, na Bienal de Arquitetura de Veneza em maio passado, quando pela primeira vez o Pavilhão do Brasil ganhou o Leão de Ouro.

“A ministra da Cultura disse na Bienal de Arquitetura de Veneza que a cultura do Brasil está de volta. É um trabalho que nós fazemos em sintonia com essa ideia: um novo governo, um novo enfoque sobre a importância do setor da cultura no Brasil. Por alguns anos esse setor foi maltratado, mas agora a gente tem um renascimento. Podemos ajudar nesse processo de difusão da cultura brasileira no exterior”