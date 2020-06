Exposição dos figurinos do Chuva de Bala segue em supermercados até dia 30

A exposição dos figurinos do espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró está nesta semana e segue até o dia 30 deste mês, em duas unidades da rede de supermercados Cidade, o Alternativo da Doze Anos e o do Abolição IV.

A exposição conta com seis figurinos, usados pelos principais personagens e objetos utilizados por eles na edição de 2019.

O diretor e figurinista do espetáculo, Marcos Leonardo, destacou que o objetivo da exposição é não deixar morrer o espírito do Mossoró Cidade Junina. “Esse é um momento triste para toda a humanidade, é uma forma de alegrar as pessoas, de dizer que estamos vivos, além levar esperança de que no próximo anos teremos um evento que tanto nos orgulha”, afirmou.

A exposição é uma realização da Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Cultura e também pode ser vista no site do Mossoró Cidade Junina, no endereço.

Prefeitura de Mossoró