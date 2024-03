Exportações no RN crescem 23,3% no primeiro bimestre deste ano

As exportações no Rio Grande do Norte registraram um aumento de 23,3% nos primeiros dois meses deste ano, em relação ao mesmo período de 2022, puxada pelos segmentos de combustíveis e fruticultura. Entre os principais destinos dos produtos, estão Panamá, África do Sul, países baixos, Estados Unidos e Espanha. Os dados são do último relatório sobre o Comércio Exterior do Estado, realizado pela Fiern e o Centro Internacional de Negócios do Estado (CIN).

Segundo o levantamento, os produtos mais exportados foram melões, melancias, óleos combustíveis, açúcar e sal. Deduzindo o valor dos combustíveis, que representaram 36% do total exportado, o relatório aponta uma queda de 0,6% na soma dos demais produtos na pauta do Estado. No caso dos peixes, especialmente, a redução na exportação foi motivada pela suspensão da captura de algumas espécies de atum em dezembro de 2023. Melancias, tecidos de algodão e sal também apresentaram quedas.

A safra de embarques de melões, por outro lado, foi iniciada em agosto do ano passado e fechou até fevereiro com crescimento de 11,8% em valores exportados, totalizando USD 102.5 milhões e um crescimento de 8,5% no volume. Em números absolutos, a safra chegou a 137 mil toneladas. O valor exportado de melancias seguiu o ritmo de crescimento, com aumento de 5% na safra atual de agosto a fevereiro, atingindo USD 47,7 milhões.

Importações

As importações do Rio Grande do Norte também registraram crescimento, com 114,7% a mais em relação ao primeiro bimestre de 2023. Ao todo, a importação atingiu o valor de USD 82 milhões. O volume foi liderado pela gasolina, com USD 23 milhões, seguido de geradores de energia eólica (USD 18 milhões), óleo diesel (USD 9 milhões) e trigo (USD 4 milhões).

Com o aumento das exportações importações, de acordo com o relatório, a corrente de comércio apresentou uma alta de 46,7% no primeiro bimestre deste ano, somando USD 219 milhões. O saldo ficou em USD 54.9 milhões.