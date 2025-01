Exportações do RN crescem 42,6% em 2024 e movimentação do comércio exterior tem soma recorde

As exportações do Rio Grande do Norte cresceram 42,6% em 2024 em relação ao ano anterior, chegando a US$ 1,1 bilhão. Com isso, ao longo de 2024, o comércio exterior do Estado alcançou um volume recorde de transações, atingindo US$ 1,7 bilhão — soma das exportações com as importações (US$ 595 milhões). Esses números estão na mais recente edição do Boletim Econômico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), com as informações da Balança Comercial do RN, divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) nesta terça-feira (07/01), por meio da plataforma “Comex Stat”.

Ao longo do ano, a pauta de exportação foi diversificada, com destaque para óleos combustíveis (US$ 558,7 milhões), melões frescos (US$ 120,1 milhões), óleo diesel (US$ 86,7 milhões) e melancias frescas (US$ 52,9 milhões). “Esses produtos refletem a capacidade do estado de combinar uma base agrícola consolidada, liderada pela fruticultura, com uma crescente relevância no setor energético, especialmente no comércio de combustíveis”, aponta a análise feita pela equipe técnica que elabora o Boletim.

Os principais produtos importados nos doze meses de 2024 foram células fotovoltaicas (US$ 129,1 milhões), “outras gasolinas” (US$ 92,2 milhões), grupos eletrogêneos de energia eólica (US$ 54,6 milhões), trigo e centeio (US$ 49,6 milhões) e óleo diesel (US$ 40,7 milhões). “A predominância de tecnologias voltadas à transição energética reforça o compromisso do Rio Grande do Norte com o desenvolvimento sustentável, consolidando sua posição como líder nacional na geração de energias renováveis”, aponta a análise.

Os cinco principais destinos das exportações potiguares no período foram: Singapura (US$ 199,3 milhões), Países Baixos (US$ 189,2 milhões), Ilhas Virgens Americanas (US$ 187,8 milhões), Estados Unidos (US$ 66,1 milhões) e Reino Unido (US$ 52,2 milhões).

Nas importações, os principais parceiros foram: China (US$ 260,4 milhões), Estados Unidos (US$ 76,2 milhões), Suíça (US$ 44,1 milhões), Argentina (US$ 34,3 milhões) e Países Baixos (US$ 32,7 milhões).

Acesse aqui a íntegra do Boletim com as informações sobre a Balança comercial do RN em 2024.

Dezembro

A SEDEC também divulgou a edição do Boletim Econômico com as informações sobre a Balança Comercial específica de dezembro de 2024. As transações comerciais do Rio Grande do Norte no último mês de 2024 somaram US$ 126,8 milhões. As exportações alcançaram US$ 64,6 milhões, enquanto as importações somaram US$ 62,2 milhões.

Acesse aqui a íntegra do Boletim com as informações sobre a Balança comercial do RN em dezembro de 2024.