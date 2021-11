Expofruit: veja a programação científica para retomada do evento em Mossoró

A Feira Internacional de Fruticultura Tropical Irrigada – Expofruit 2021 será realizada de 24 a 26 de novembro, na Estação das Artes, em Mossoró, com o tema “Valorizando as Oportunidades na Fruticultura”. É a retomada do evento de modo presencial, após o cancelamento da edição do ano passado por causa da pandemia da Covid.

A programação científica que ocorrerá como Seminário Internacional da Expofruit 2021 será realizada na Universidade Federal do Semiárido (Ufersa) e terá como destaque as novidades do setor, o aumento das exportações de frutas nos últimos anos e a abertura de novos mercados, além de contar com uma série de apresentações com temas ligados à cadeia produtiva da fruticultura como seminários, fóruns, oficinas, painéis e cursos. As inscrições para os eventos estão abertas no site www.expofruit.com.br.

“Temos uma ótima expectativa para o retorno da Expofruit, que é a principal feira de fruticultura do país. O evento é um momento para que os vários atores da cadeia produtiva possam reforçar o relacionamento já existente e uma oportunidade para que eles possam ver a fruta no ambiente em que é produzida e já prospectar negócios para as safras seguintes”, afirma o presidente do Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte (COEX-RN), Fábio Queiroga.

O evento exigirá a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid para participar do evento.

Seminário Internacional da Expofruit 2021

O Seminário da Cajucultura dará largada à programação no dia 24, com apresentações sobre os potenciais e desafios para o cultivo do caju. No dia 25, o Fórum da Fruticultura terá duas palestras seguidas de mesas redondas. A primeira vai expor o Estudo da Fruticultura: Melão, Melancia, Manga e Mamão da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) e será seguida por um debate com a participação do Sebrae, COEX, Secretaria da Agricultura da Pecuária e da Pesca do Rio Grande do Norte (SAPE) e de representantes de diversos municípios potiguares.

A palestra seguinte contará com a participação on-line da Consulesa Geral da China, Yan Yuqing, que falará das Estratégias Comerciais para a Fruticultura – Brasil x China. No último dia da Expofruit será realizado o Seminário Frutas para o Nordeste. O evento mostrará as pesquisas em torno dos cultivos da Pitaya, Morango, Maracujá e Uva na Universidade Federal do Semiárido (Ufersa) e será finalizado com uma visita à Fazenda Experimental da Ufersa.

A programação completa está no site www.expofruit.com.br.

Via G1 RN