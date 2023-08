Expofruit 2023: Governo criará Plano Estadual de Baixo Carbono

ASSECOM/RN

Com o entendimento de que as questões ambientais requerem ações governamentais urgentes, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte assumiu o compromisso com adaptação às mudanças climáticas e a emissão reduzida de carbono no desenvolvimento sustentável da agropecuária. A assinatura do decreto para a criação do Plano Estadual de Baixo Carbono pela governadora Fátima Bezerra ocorreu nesta quarta-feira (23), na abertura da 30ª edição da Feira Internacional da Fruticultura Tropical Irrigada (Expofruit), em Mossoró.

“Com grande alegria, assinamos este decreto que estabelece um Plano Estadual de Baixo Carbono”, comemorou a chefe do executivo estadual.

O plano, que será gerido pela Secretaria de Agricultura (Sape RN), vai oferecer diversas linhas de financiamento para o agronegócio e a agricultura familiar, incluindo fundos nacionais que apoiam o programa ABC+ 2020-2030, promovendo a adaptação às mudanças climáticas e a emissão reduzida de carbono no desenvolvimento sustentável da agropecuária.

“O Rio Grande do Norte aderiu à política de agricultura de baixo carbono. Isso implica que a agropecuária do nosso estado terá acesso a mecanismos e certificações que proporcionarão taxas de juros mais baixas. O objetivo da política do Presidente Lula é favorecer taxas de juros reduzidas para aqueles que adotarem a agricultura sustentável”, explicou o secretário estadual da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, Guilherme Saldanha.

O Brasil adotou uma meta de corte de Metano de 30% para 2030 pelo Compromisso Global do Metano, um acordo voluntário assinado em 2021 em Glasgow por cerca de 120 países. Mas, segundo Observatório do Clima, o Brasil pode reduzir suas emissões de metano em 36% até 2030 em relação aos níveis de 2020 apenas ampliando políticas e medidas já existentes na agropecuária, no setor de energia, no saneamento e no controle do desmatamento.

“Paralelamente, estamos trabalhando em conjunto com Paulo Sidney, nosso diretor do Igarn, para conceder licenças de uso da água a quatro agricultores”, anunciou a governadora Fátima.

Expofruit 2023

O evento, que se consolidou como o mais importante do setor no Brasil, reúne produtores, empresários e especialistas para compartilhar conhecimentos, apresentar novidades e impulsionar a economia do Rio Grande do Norte.

A Expofruit é uma iniciativa conjunta do Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte (COEX), Sebrae/RN, Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e conta com a promoção da Promoexpo.

“Mais uma vez, gostaria de parabenizar a COEX, o SEBRAE e a UFERSA por este evento que está comemorando seus trinta anos. É realmente o maior evento desse tipo no Rio Grande do Norte, no Nordeste e em todo o Brasil. Isso se deve ao imenso potencial da fruticultura, que desempenha um papel fundamental nas exportações do nosso estado e do país”, afirmou a governadora Fátima Bezerra.

Para a chefe do executivo estadual, “é apropriado celebrar e reafirmar o forte apoio do Governo do Estado, que mais uma vez está presente através da Secretaria de Agricultura e da Secretaria de Apoio à Agricultura Familiar, juntamente com a Emater”.

O evento segue até o dia 25 de agosto, na Estação das Artes, em Mossoró, tendo como tema “A riqueza das nossas frutas conquistando o mundo”.

“Este é um momento pelo qual nós celebramos a safra, a colheita da fruticultura do Rio Grande do Norte. A nossa 30ª edição celebra os mais de 40 anos de atividade agrícola frutícula do estado do Rio Grande do Norte”, ressaltou o presidente do COEX, Fábio Queiroga.

Participação do Governo do RN

Para esta edição, o Governo do Estado, por meio da Sape, investiu R$ 200 mil reais, que serão repassados através de Convênio firmado com o COEX. A feira espera receber mais de 30 mil pessoas e movimentar cerca de R$ 80 milhões. Com mais de 400 estandes, a programação incluirá um painel empresarial, fóruns, seminários e cursos abrangendo diversas áreas da fruticultura.

Uma das novidades deste ano será o Painel Empresarial, onde expositores e patrocinadores terão a oportunidade de apresentar seus produtos e serviços. O Governo do Estado estará presente com um estande institucional, representando ações no setor da fruticultura das secretarias governamentais, como Sape, Emparn, Idiarn, Emater e Sedraf.

A Emparn levará materiais de biotecnologia e distribuirá mudas de cajueiro precoce anão, através do projeto “Cultivando a Cidadania”. A Emater e a Sedraf estarão presentes no estande, compartilhando experiências e distribuindo materiais das ações.

A Expofruit 2023 é uma celebração de conquistas passadas e uma visão para o futuro promissor da fruticultura irrigada do Rio Grande do Norte. O setor é um dos mais proeminentes do agronegócio do estado, e a Expofruit é o palco onde essa vitalidade e inovação brilham.

Além dos já citados, também estiveram presentes na abertura da Expofruit o vice-governador Walter Alves; Aldemir Freire, diretor de Planejamento e Anderson Costa, diretor de Negócios do Banco do Nordeste do Brasil; a reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Cicilia Maia; o superintendente regional da CODEVASF RN, Wellington; o diretor da Agência Nacional de Águas (ANA), Felipe de Melo Sampaio Cunha; Manoel Neto (Emater), que é superintendente do Mapa no Rio Grande do Norte.

Acompanharam a governadora os secretários Guilherme Saldanha (SAPE); Jaime Calado (SEDEC), Alexandre Lima (SEDRAF); o diretor-presidente da Emparn, Rodrigo Oliveira Maranhão; Sílvio Torquato (adjunto da SEDEC); Mario Manso (Idiarn); Leon Aguiar (Idema), Paulo Sidney Gomes da Silva (IGARN)

Também participaram: Luana Coutinho de Santana, diretora executiva da ANATEL, representando o Ministério do Desenvolvimento Agrário; José Álvares Vieira (FAERN); Amilcar Silveira (presidente da Federação da Agricultura do Estado do Ceará); o diretor institucional do CREA RN, Sebastião José de Arruda Junior; Elmo Roberto Belchior Aguiar (presidente da agência de defesa agropecuária do estado do Ceará); José Nunes (FIERN) e o diretor executivo da Abrasfrutas, Eduardo Brandão.

Os parlamentares: a deputada Isolda Dantas, o deputado Neiton Diógenes e o deputado Bernardo Amorim, representando o presidente Ezequiel Ferreira.