Ex-senador Fernando Bezerra: Temos uma das piores bancadas que o Rio Grande do Norte já produziu.

Em entrevista ao jornal Tribuna do Norte, o ex-ministro Fernando Bezerra faz uma análise profunda e equilibrada sobre o momento político nacional, detendo-se mais no aspeto local. Fernando pertence a tradicional família política no Rio Grande do Norte, que teve entre seus representantes mais destacadas Theodorico bezerra, que ocupou os postos de deputado estadual e, por quatro vezes, deputado federal.

Líder do governo Fernando Henrique Cardoso no Senado e ministro do Interior, facilitou a aprovação de recursos para investimentos no estado, ajudando no apoio ao programa da construção de adutoras e na construção da Barragem de Santa Cruz, em Apodi.

Aos oitenta anos de idade e larga experiencia política, Fernando Bezerra considera frustrante triste, e decepcionante o governo do estado ficar limitado ao pagamento dos servidores públicos. Situação que não está restrita à atual gestão, ressalta.

Quanto ao governo federal, considera, que o presidente Jair Bolsonaro prometeu reformas, “mas só tivemos as da Previdência e a trabalhista [este, ainda no Governo Temer, com atualizações em 2019. Nossa estrutura tributária pune os mais pobres e complica a forma de contribuir das empresas, que precisam montar toda uma estrutura para cuidar dos impostos. Tenho sempre muita esperança, mas acho que 2022 será um ano de muitos entraves Hoje estamos com 12 a 13 milhões de brasileiros desempregados e um crescimento econômico insignificante. Então, o presidente não cumpriu com a palavra anunciada na campanha eleitoral.” Disse.

Fernando Bezerra, que foi senador, também mostra decepção com a bancada federal. Acredita que se tivéssemos bons deputados federais e senadores o quadro seria diferente. Ponderou que são oito deputados de partidos diferentes. “Sinceramente, sem querer agredir ninguém, essa é uma das piores bancadas que o Rio Grande do Norte já produziu. Eu não vejo destaque em ninguém dessa bancada”, afirmou.