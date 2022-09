Ex-presidiário é morto com tiro de escopeta após pegar carona em Serra do Mel no Oeste do RN

O crime aconteceu na tarde desta quinta feira 15 de setembro de 2022, em uma estrada carroçável, conhecida como Estrada do óleo, na Vila Paraná em Serra do Mel no Oeste do Rio Grande do Norte.

De acordo com a Polícia, Francinildo Marcelino da Silva, o “Pompeu”26 anos, natural de Baraúna/RN, saiu de casa na Vila Santa Catarina, onde morava com os pais e teria pego uma carona em um carro desconhecido, para a Vila Brasília e no trajeto foi assassinado com um tiro de escopeta calibre 12.

O corpo dele foi encontrado por um popular que passava na estrada e segundo a perita Roberta Licia, a vitima não foi morta no local onde o corpo foi encontrado . Francinildo teria sido assassinado em outro local e o corpo desovado naquela estrada.

O delegado de Serra do Mel, Valtair Camilo de Paiva, disse que a vítima já tinha sido presa por furto e que pelo menos três inquéritos de furto e roubo tramitam na delegacia da cidade.

Após a perícia, o corpo de Francinildo Marcelino da Silva, foi recolhido e encaminhado para o IML do ITEP unidade de Mossoró, onde será examinado e depois liberado para seus familiares. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Com informações de Fina da linha