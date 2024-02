Ex-presidente José Sarney tem fraturas após sofrer queda em Brasília

O maranhense e ex-presidente da República, José Sarney, teve fraturas ao sofrer uma queda durante uma atividade física, próximo a residência onde mora, em Brasília. Sarney passa bem e está se recuperando.

Segundo a assessoria de José Sarney, o acidente aconteceu na semana passada, no período de Carnaval, em uma caminhada realizada em uma quadra. Sarney pisou em um desnível entre uma rampa e o asfalto, o que provocou uma queda.

Ao cair, o ex-presidente teve fraturas leves no osso do úmero e na clavícula, além de um corte no braço. Sarney recebeu atendimento em um hospital, mas não foi necessário realizar cirurgia, apenas a colocação de uma tipoia.

Desde então, Sarney tem usado uma tipoia, mas está se recuperando bem e deve retomar às atividades ainda nesta segunda-feira (19), após avaliação médica.

Sarney, que tem 94 anos, tem sofrido com quedas nos últimos anos. Em julho de 2023, ele tropeçou e uma queda em casa, em São Luís.

O ex-presidente da República chegou a ficar internado e teve o diagnóstico de “pequena área de isquemia cerebral”, que é causada por um bloqueio na circulação sanguínea do cérebro.

Apesar disso, em razão do quadro de saúde estável, Sarney foi liberado da unidade de saúde após a realização de exames.

