Ex-presidente do América-RN, José Rocha morre aos 86 anos em Natal

Morreu na noite desta quarta-feira, em Natal, o ex-presidente do América-RN, José Vasconcelos da Rocha. Ele estava internado na UTI do Hospital São Lucas, na capital potiguar, por causa de complicações respiratórias e de uma fratura no fêmur.

José Rocha era desembargador aposentado e tinha 86 anos. O ex-dirigente dá nome ao estádio construído pelo clube no Centro de Treinamento Abílio Medeiros – o Estádio Desembargador José Vasconcelos da Rocha, mais conhecido como Arena América, inaugurado em 2019.

O América lamentou a morte de um dos principais nomes da história do clube. “Dividiu sua vida entre ser jurista e assumir cargos diretivos no clube de coração, tendo presidido o América tanto de forma eleitoral, como após desistências de outros nomes eleitos”, destacou.

Em nota, a Federação Norte-rio-grandense de Futebol lembrou que a história de vida de José Rocha se confunde com a do clube, “ao qual dedicou não só seu amor incondicional, mas seu trabalho incansável por mais de meio século, colecionando conquistas e momentos de glória”.

O ABC enalteceu o ex-presidente do rival como “um desportista que tanto fez e demonstrou amor ao seu clube e que merece nosso respeito”.

O velório do ex-presidente terá início às 13h desta quinta-feira, no cemitério Morada da Paz, em Emaús, onde será feito o sepultamento, às 17h.

Nota de pesar do América Futebol Clube

É com tristeza e pesar que o América Futebol Clube lamenta o falecimento do ex-presidente dos Conselhos Diretor e Deliberativo, José Vasconcelos da Rocha.

Em sua trajetória como desportista, “Zé Rocha” – como era carinhosamente chamado – dividiu sua vida entre ser jurista e assumir cargos diretivos no clube de coração, tendo presidido o América tanto de forma eleitoral, como após desistências de outros nomes eleitos.

A devoção pelo América o fez assumir o compromisso de entregar o estádio próprio do Alvirrubro que leva o seu nome, o Estádio José Vasconcelos da Rocha, que teve inaugurado seu primeiro módulo em dezembro de 2019 em já recebe jogos oficiais.

O América Futebol Clube está de luto e em oração, deseja conforto aos corações de familiares, amigos e de toda nação alvirrubra.

