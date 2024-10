Ex-policial penal é condenado a oito anos de prisão por vazar informações sigilosas no RN

Um ex-policial penal do Rio Grande do Norte foi condenado pela 5ª Vara Criminal de Natal a 8 anos e 5 meses de prisão, além da perda do cargo público, por vazar informações sigilosas em troca de benefícios próprios.

Segundo o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), ele solicitou vantagem indevida a advogadas criminalistas em troca de informações sigilosas e revelou a existência de uma operação policial, o que resultou na fuga de um dos alvos.

A setença do Tribunal de Justiça do RN apontou que “as condutas do réu foram claramente com intuitos criminosos, oferecendo-se informações sigilosas na clara intenção de se obter dinheiro em troca”.

Dhayme Araújo da Silva, conhecido como PQD, foi denunciado pelo MPRN por corrupção passiva e violação de sigilo funcional qualificada.

A sentença indicou ainda que “o réu violou seu dever funcional e a confiança que lhe foi depositada ao utilizar informações sigilosas para benefício próprio”.

Além da pena de reclusão, o agente também foi condenado à perda do cargo, já que a Justiça considerou que “é inconcebível a continuidade do réu na condição de agente penitenciário, tendo em vista a gravidade dos crimes praticados”.