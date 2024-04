Ex-Diretor da Penitenciária Federal em Mossoró emite nota à imprensa e refuta alegações de demissão

NOTA À IMPRENSA

Ex-Diretor da Penitenciária Federal em Mossoró refuta alegações de demissão e reafirma compromisso com a Segurança Pública

O Ministro Ricardo Lewandowski, em suas declarações à imprensa sobre a recente recaptura de fugitivos da Penitenciária Federal de Segurança Máxima em Mossoró, não mencionou a demissão do Servidor Público Federal Humberto Gleydson Fontinele Alencar. Diferente do que foi divulgado amplamente pelos meios de comunicação, o anúncio do Ministro referiu-se somente a uma mudança na direção da unidade, e Fontinele permanece no cargo de Policial Penal Federal — combatendo o crime organizado, como sempre o fez.

Além disso, não há provas de qualquer ligação de Humberto Fontinele com a fuga dos presidiários. Esta situação ressalta a importância de imprensa e público analisarem todas as informações antes de formarem opinião, especialmente quando se trata de um servidor dedicado e altamente qualificado. Com quase vinte anos de serviço exemplar no Sistema Penitenciário Federal, ocupando cargos de liderança e com o reconhecimento de instituições e autoridades, a trajetória de Fontinele merece uma avaliação justa e completa.

Mossoró, 10 de abril de 2024

Meirilane Barbosa de Lima

Advogada!

OAB/CE 34.557

Herberton Pais de Lima

Advogado!

OAB PE 63.856