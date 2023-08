“Evento de grande porte”, diz Aneel sobre apagão

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, declarou que o apagão ocorrido na manhã de hoje, 15, foi um “evento de grande porte”.

“Neste momento, estamos tendo um problema de suprimento nas regiões Norte e Nordeste do Brasil (…) O Ministério de Energia já comunicou às agências e demais agentes que instituirá um grupo para analisar e estudar as causas desse evento, que é um evento de grande porte”, disse.

O apagão afetou principalmente as regiões Norte e Nordeste, mas também teve impacto em algumas áreas das regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

A falta de energia ocorreu por volta das 8h23 e o restabelecimento do fornecimento começou por volta das 8h40.

O corte de energia representou cerca de 25% da carga total do sistema e ainda não foi completamente normalizado.

APAGÃO

O Distrito Federal e cidades de ao menos 19 estados do Brasil ficaram sem energia elétrica na manhã desta terça-feira, 15. O Ministério de Minas e Energia (MME), a partir de dados do Operador Nacional do Sistema (ONS), informa que uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil. Estados do Sudeste também foram afetados.

Segundo a nota oficial, “a interrupção ocorreu devido a abertura, às 8h31, da interligação Norte/Sudeste e as causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até às 9h16, 6 mil MW já foram recompostos. A equipe do MME está trabalhando para que a carga seja plenamente restaurada o mais breve possível”.

De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a entidade encarregada de gerenciar o fornecimento de energia no país, um incidente na rede de operação do Sistema Interligado Nacional resultou na interrupção de 16 mil MW de carga.

O ONS relatou que até às 9h16, já havia conseguido recompor 6 mil MW do fornecimento de energia.

O Brasil é um dos poucos países do mundo a ter um sistema interligado, o que significa que, dependendo da falha no fornecimento, grandes áreas podem ser afetadas pelo corte de energia.