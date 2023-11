Evento da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica debate ações socioambientais e encerra com emissão da “Carta de Natal

Após uma imersão de cinco dias, encerrou nesta sexta-feira (24) o 32º Encontro Anual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica Brasileira (RBMA) com a divulgação da “Carta de Natal, RN/Brasil – com diversas mãos, mentes e corações, a caminho de 2030!”, escrita de forma coletiva. O ato marca o compromisso da Reserva com o bioma para os próximos anos e será entregue às entidades governamentais.

A presidente da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e gestora do Parque das Dunas, Mary Sorage, apresentou a Carta de Natal durante o Seminário e destacou que o documento é um chamado coletivo, permanente, por uma Mata Atlântica preparada para os novos desafios socioambientais que já chegaram. “A urgência em agir é essencial. Convidamos todos a assumir um compromisso em prol da defesa do meio ambiente, sempre abrindo para o diálogo e espaço para novas pessoas. É a primeira vez que construímos uma Carta durante o Encontro. Que seja a primeira de muitas e que mais pessoas possam se sensibilizar, juntar forças em defesa do nosso bem maior”, destacou a presidente.

Entre os sete pontos trazidos na Carta, está o de Fortalecer a RBMA e aprimorar o seu Sistema de Gestão como metas centrais para o próximo período; destacando a governança através da consolidação da gestão integrada entre os três níveis de governo; reforçando os Comitês Estaduais da RBMA e outros coletivos; a descentralização das decisões; exigência à observância e ênfase na legislação ambiental incidente sobre o Bioma; integração entre lavoura-pecuária-floresta e sistemas agroflorestais; restauração de ecossistemas – reforçando projetos como “Restauração Cidadã”, parceiros como o “Pacto pela Restauração da Mata Atlântica” e iniciativas como o “Tratado da Mata Atlântica” (2023), do Consórcio de Integração dos Estados do Sul e do Sudeste e os mecanismos em prol do desenvolvimento sustentável implementados pelo Consórcio Nordeste; ao estudo sobre adequação do Bioma para as metas de Kunming-Montreal; a regionalização das atividades e a formação continuada dos seus integrantes.

O documento ressalta o compromisso que a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica assume em construir um lugar de relevância para as questões ambientais, deixando-as no centro de decisões políticas no país, com ênfase na legislação ambiental incidente sobre o Bioma, ampliando ainda os mecanismos de repartição de benefícios e uma maior integração de agendas globais com efeito local.

No segundo dia, o “Seminário Nacional ‘Mata Atlântica – Implementando a Convenção da ONU sobre Biodiversidade”, realizado no Auditório Geólogo José Gilson Vilaça, no Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – Idema, encerrou o evento que foi marcado por apresentações, exposições, debates sobre turismo de base comunitária, ecossistemas costeiros e marítimos, o papel das abelhas nativas na conservação da Mata Atlântica, entre outras temáticas.

O evento teve a participação de gestores de Unidades de Conservação e de órgãos ambientais, técnicos, profissionais e conselheiros da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA), proporcionando um espaço para debates e apresentações sobre o meio ambiente e a Mata Atlântica em todo o país.

*Seminário aponta alternativas para conservação da Mata Atlântica*

Nos dois dias do Seminário, realizados nos dias 23 e 24, foram apresentados três painéis abordando os seguintes temas: ‘O Estado da Arte no Bioma – A Mata Atlântica e a CDB’; ‘Políticas Públicas e os Objetivos da CDB: Conservando a Mata Atlântica com foco na Conservação da Biodiversidade’; e encerrando com o debate sobre ‘Políticas Públicas e os Objetivos da CDB: Conservando a Mata Atlântica com foco no Uso Sustentável da Biodiversidade’.

O especialista Global Oficial de Programa da Secretaria da Convenção sobre Diversidade Biológica, Oliver Hillel, apresentou “O papel dos territórios sustentáveis na implementação da CDB (Convenção sobre Diversidade Biológica)” e abordou o uso sustentável dos recursos naturais por todos. “É crucial que indivíduos de todos os lugares e territórios participem de discussões sobre maneiras sustentáveis de viver. Estamos conectados ao meio ambiente, e o diálogo deve ser acessível e chegar a todos”, enfatizou o especialista.

O biólogo baiano, Rarison da Silva Lima, do Posto Avançado RBMA Meliponário Pólen Dourado apresentou um protejo de restauração de fauna, destacando o papel das abelhas nativas na conservação da Mata Atlântica. “O papel dos territórios sustentáveis na implementação da Convenção sobre Diversidade é fundamental. Na Bahia estamos fortalecendo as ações de educação ambiental e economia sustentável com a implantação de meliponários de abelhas nativas. E o mais importante de tudo isso, estamos atuando na conservação da Mata Atlântica, por meio de parcerias na gestão das Unidades de Conservação”, destacou.

A assessora técnica do Idema e educadora ambiental, Iracy Wanderley, apresentou o tema “O Papel da Educação Ambiental na Educação e uso sustentável da biodiversidade”. A educadora destacou o trabalho do instituto ambiental assessorando os municípios potiguares. “Com o apoio do Idema, já foram constituídos mais de 70 Comitês Municipais de Educação Ambiental no estado do Rio Grande do Norte. Juntos, faremos a diferença. É necessário assumir nossa responsabilidade nesta teia da vida, precisamos nos sentir parte de tudo isso e cuidar do meio ambiente, tanto como cidadãos quanto como instituições. O RN tem buscado, cada vez mais, o protagonismo e ações de governança efetivas”, esclareceu Wanderley.

No período da tarde desta sexta-feira (24), a equipe da RBMA realiza uma visita técnica no Cajueiro de Pirangi. Na manhã do sábado (25), o destino será o Parque Estadual Mata da Pipa (PEMP). Ambos os locais foram reconhecidos, na última quarta-feira (22), como Postos Avançados da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica Brasileira.