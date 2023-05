EVANGÉLICA E ALIADA DE DINO: QUEM É ELIZIANE GAMA, A RELATORA DA CPMI DOS ATOS GOLPISTAS

Ao tomar a palavra pela primeira vez na condição de relatora da CPMI dos Atos Golpistas, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) lembrou, nesta quinta-feira (25), que não havia qualquer mulher na CPI da Covid-19. Elizane exibiu então, com orgulho, a ficha com seu nome, exaltando a presença feminina na condução das investigações da tentativa de golpe em 8 de janeiro. Mesmo não integrando o colegiado oficialmente, ela foi um dos nomes que mais se destacaram na comissão parlamentar de inquérito que apurou a atuação do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia que deixou 700 mil brasileiros mortos.

Conhecida pelo estilo aguerrido, mas também conciliador, Eliziane se filiou ao PSD este ano sob as bênçãos do ministro da Justiça, Flávio Dino, seu conterrâneo e aliado politico. A senadora deixou para trás o Cidadania, partido que hesita entre apoiar e fazer oposição ao governo e pelo qual havia construído sua trajetória política.

A filiação de Eliziane foi acompanhada por Flávio Dino e pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. “A partir de hoje, o PSD será minha casa. Agradeço os convites de Gilberto Kassab, Otto Alencar, Rodrigo Pacheco e o apoio do amigo Flávio Dino. Vamos juntos melhorar nosso país”, escreveu a parlamentar.