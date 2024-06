Europa celebra 80 anos do Dia D e não convida Rússia para comemoração

A batalha que se seguiu foi extremamente sangrenta. Os alemães, de seus postos, disparavam contra os aliados que desembarcavam, e os combates intensos persistiram para além das praias, avançando pelos vilarejos e cidades do interior francês.

Em 25 de agosto 1944 os Aliados libertaram Paris, pouco depois tinha fim a ocupação nazista da França. Mas o saldo mortal dessas poucas semanas foi extremamente elevado: dezenas de milhares de soldados de ambos os lados, além de milhares de civis. E a Segunda Guerra Mundial ainda se prolongaria por mais nove meses, custando milhões de vidas.

Comemoração sem a Rússia

A comemoração realizada em Normandia, na França, reunia regularmente veteranos, a rainha britânica, os presidentes francês e americano e outros chefes de Estado e de governo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não foi convidado para o evento.

Autoridades francesas pretendiam ter no evento, por exemplo, o embaixador russo no país, mas não aconteceu, “Diante da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, que nas últimas semanas ainda se agravou, simplesmente não há condições”, justificou o Palácio do Eliseu.

Ao invés da Russia, as autoridades francesas convidaram o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski para o evento. Ele irá celebrar os 80 anos do Dia D no litoral da Normandia.