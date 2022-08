EUA: Indiana se torna 1° estado a proibir aborto após decisão do Supremo e Biden denuncia medida “radical”

“Esta é mais uma medida radical tomada pelos republicanos eleitos para privar as mulheres de seus direitos e liberdades reprodutivas”, declarou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

Eric Holcomb, governador do estado conservador ao norte do país, promulgou na noite desta sexta-feira (5) uma lei aprovada por sua assembleia local algumas horas antes proibindo o aborto, exceto em casos de estupro, incesto ou se a vida da mãe estiver em perigo. A lei entrará em vigor em 15 de setembro.

Antecipando a decisão da Suprema Corte, diversos outros estados já haviam aprovado nos últimos meses as chamadas leis “gatilho”, que entraram em vigor e proibiram o aborto assim que os juízes mudaram sua jurisprudência.

A longo prazo, o aborto será quase impossível em metade dos 50 estados do país, especialmente no sul e no centro mais religioso. Por outro lado, os estados progressistas buscam proteger o direito ao aborto. Eleitores na Califórnia, Michigan, Nevada e Vermont votarão este ano, por sua vez, por medidas nesse sentido.

Com informações IFR