PetroReconvavo lança projeto de Responsabilidade Social e Sustentabilidade no RN

A PetroReconcavo inicia mais uma parceria com a AVSI Brasil e lança o Viva Sabiá, programa de Responsabilidade Social e Sustentabilidade que beneficiará cerca de 600 pessoas de quatro comunidades em três municípios no entorno das atividades da Companhia no Ativo Potiguar.

As comunidades contempladas serão Monte Alegre 1, Monte Alegre 2, Lajes e Livramento e Olho d’agua da Onça, pertecentes aos municípios de Upanema, Governador Dix-Sept Rosado e Caraúbas.

O projeto, que tem como objetivo promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental local, foi desenhado a partir de um mapeamento e estudo feito pela AVSI entre fevereiro e abril de 2021. A partir do diagnóstico, quatro pilares de desenvolvimento sustentável foram definidos: socioeducacional, meio ambiente, voluntariado corporativo, economia circular e empreendedorismo.

O Viva Sabiá buscará fortalecer o diálogo com as comunidades e promoverá, já nos seis primeiros meses, a melhoria do acesso à água potável, incluindo reformas de caixas d’água, implementação de painéis fotovoltaicos e realização de oficinas educativas sobre uso e consumo de água e a importância do saneamento.

Também estão inseridos no programa, em ações de economia circular e empreendedorismo, o reaproveitamento das águas residuais de pias, chuveiros, tanques, entre outros, para irrigação de quintais produtivos, além de viveiros de mudas, reutilização e transformação do cascalho e implantação de sistema de irrigação para agricultura e apicultura.

Entre as iniciativas socioeducacionais, ambientais e de voluntariado a serem implementadas, destacam-se a contribuição para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, por meio de oficinas culturais, esportivas, de cidadania e empregabilidade. De acordo com o Gerente de SSMS, Marcelo Prado, a indústria de óleo e gás é a principal atividade econômica nessas regiões e fonte de receita desses municípios.

“Nossos investimentos na recuperação de campos maduros geram um benefício econômico e social imediato para as comunidades que estão no entorno de nossas operações, com geração de renda, emprego e impostos aos municípios. Prolongamos a vida útil dos campos onde operamos, gerando benefícios também no longo prazo. Prezamos sempre por um diálogo aberto com essas comunidades e queremos fazer a diferença nas regiões em que estamos inseridos, contribuindo também com o desenvolvimento sustentável”, conclui Prado.