etran retoma avaliação prática itinerante no interior do Rio Grande do Norte

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) retomou nesta segunda-feira (25), o serviço itinerante de avaliação de condutores em cidades do interior do Rio Grande do Norte. As equipes de examinadores estão hoje realizando exame prático de direção nas cidades de Acari e Currais Novos, seguindo a semana em Lagoa Nova e Cerro Corá (terça-feira), Jaçanã e Santa Cruz (quarta-feira), Parelhas e Caicó (quinta-feira) e Jardim do Seridó e Caicó (sexta-feira).

A Coordenadoria de Habilitação também já adiantou o cronograma de avaliações referente ao mês de dezembro, os testes prático serão aplicados em São José do Mipibu e Nísia Floresta (02/12); Passa e Fica (03/12); Goianinha (04/12); Macau e João Câmara (05/12); Extremoz (06/12); Assú (09/12); Jucurutu e Florânia (10/12); Pau dos Ferros (11/12); Apodi (12/12); Lajes (13/12); São Paulo do Potengi (16/12); Currais Novos (17/12); Santa Cruz (18/12); Parelhas e Caicó (19/12); e Jardim do Seridó e Caicó (20/12).