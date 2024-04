Estudos do Vaticano revelam caminhos de novas dioceses

Cassiano Arruda Câmara

Os estudos em desenvolvimento, sobre a necessidade de divisão da Arquidiocese de Natal, em mais duas – ou três dioceses – tem como suporte os números do Vaticano que estabelece em 700 mil, o número ideal de fiéis de uma Diocese, três vezes mais do que tem a Arquidiocese de Natal.

Mesmo sendo um assunto tratado em segredo, alguns aspectos são comentados, alguns deles, surpreendentes. É o caso de Assu, segunda Paróquia do RN, que tem o processo burocrático mais avançado. Embora existe, apenas um documento conhecido e sabido, a Carta Pastoral do Arcebispo dom João Santos Cardoso. Ai funcionam as preferencias de que discute a questão, e aparecem, os nomes de Assú, Santa Cruz, Macau e Nova Cruz.

Tribuna do Norte