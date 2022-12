Estudo mostra que EUA e Europa são responsáveis pela maioria dos danos ecológicos globais

Segundo os pesquisadores, EUA e a Europa são responsáveis ​​pela maioria dos danos ecológicos globais. Os norte-americanos são donos da maior fatia do prejuízo, com 27%. A União Europeia vem logo depois, com 25%. Nessa conta está incluído o Reino Unido, que na época das análises ainda não havia deixado o bloco. Portanto, as maiores economias do Ocidente são responsáveis por nada mais, nada menos, do que 52% dos danos ambientais provocados nos últimos 50 anos, de acordo com publicação da Lancet Planetary Health.