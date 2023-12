Estudo do IBGE aponta que 245 mil jovens do RN nem estudam e nem trabalham

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou um levantamento que aponta a existência de 245 mil jovens com idades entre 15 e 29 anos no Rio Grande do Norte que não estavam envolvidos em atividades de estudo ou trabalho, também conhecidos como geração nem-nem, em 2022. Esse número representa 29% do público nessa faixa etária, apresentando um aumento de 0,7% em relação a 2019, período pré-pandêmico. Em comparação com os dados de 2021, o incremento é de 0,1%.

Segundo a pesquisa, a maioria desses jovens não fazia parte da força de trabalho, indicando que não estavam empregados nem buscavam ativamente uma colocação. Entre os 13 mil jovens de 15 a 17 anos no RN que não estavam envolvidos em estudos ou ocupação, 98,8% estavam fora da força de trabalho.

Na faixa etária de 18 a 24 anos, 68,1% dos jovens nas mesmas condições também estavam fora da força de trabalho, totalizando 137 mil indivíduos.