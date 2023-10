Estudantes da UFERSA que estão em Israel tranquilizam família e amigos

Os estudantes da Universidade Federal Rural do Semi-Árido Francisco das Chagas Barbalho Neto e Roosevelt de Araújo Sales Júnior, que estão no país de Israel participando de intercâmbio Acadêmico estão em bem e em segurança. A informação foi repassada pela reitora, professora Ludimilla Oliveira, após contato com a Embaixada do Brasil em Israel. Os estudantes também gravaram vídeo para tranquilizar familiares e amigos. Na manhã deste sábado (horário Local), 7, o Hamas lançou uma guerra contra o Estado de Israel. O ataque surpresa é um dos maiores já sofridos pelo país nos últimos anos.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, imediatamente, a reitora da Ufersa professora Ludimilla Oliveira, entrou em contato com a Embaixada do Brasil, em Israel, para saber sobre a segurança dos estudantes da Universidade que há uma semana estão em Israel. “Recebemos a informação que eles estão em local seguro e que vão continuar com o estágio acadêmico. Todas as tratativas com a embaixada já foram feitas”, tranquilizou professora.

O pronunciamento, gravado diretamente do Aeroporto de Madri, na Espanha, país onde a reitora participou de missão oficial no decorrer da semana.

Os estudantes Francisco das Chagas Barbalho Neto e Roosevelt de Araújo Sales Júnior também gravaram vídeos relatando a situação no país de Israel e tranquilizando familiares e amigos.