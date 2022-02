Estudantes da Uern podem apresentar comprovante de vacina até sexta-feira

Seguindo uma orientação do Governo do Estado, os estudantes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) precisam apresentar o comprovante de vacinação contra a covid-19, para poder ter acesso às dependências do local.

O prazo para a apresentação dos documentos finalizou em janeiro, mas os estudantes que não entregaram dentro do período determinado têm até sexta-feira, 4, para justificar a não comprovação no prazo regulamentado e anexar o documento oficial constando o esquema vacinal completo.

Os documentos necessários podem ser obtidos no no RN Mais Vacina, no Conecte SUS ou em outra plataforma de documento oficial do estado. Quando for o caso, as pessoas que participaram de testes das vacinas podem apresentar justificativa médica ou documento oficial comprobatório.

De acordo com o artigo 3º da Resolução 085/2021 – CONSEPE, “na hipótese de não comprovação da vacinação contra a Covid-19, excluídos os motivos alheios à própria vontade, o discente de graduação poderá ter o Programa de Estudos trancado”.

Em caso de Trancamento do Programa de Estudos, será tornado sem efeito qualquer ato de registro em disciplina inserido pelo docente no período anterior ao reinício das atividades acadêmicas presenciais na Uern.