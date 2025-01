Estudante de Baraúna é única a fazer nota máxima na redação do Enem

A jovem estudante Anna Beatriz Rebouças Bezerra Veríssimo, de 21 anos, se destacou como a única candidata do Rio Grande do Norte a conquistar a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.

Natural de Baraúna, cidade localizada na região Oeste Potiguar, Anna Beatriz sonha em ingressar no curso de Medicina, dando mais um passo rumo ao seu futuro promissor.

A conquista foi celebrada por sua professora de redação, Marcela Melo, que não escondeu o orgulho pela aluna. “Estou imensamente feliz, pois ela é merecedora. Acompanho seu esforço há anos e posso afirmar com certeza que sua dedicação foi a chave para esse resultado brilhante”, destacou a educadora.

A emoção também tomou conta da família. Olívia Bezerra, mãe de Anna Beatriz, compartilhou nas redes sociais sua felicidade ao ver o sonho da filha se concretizar.

“Minha filha, que orgulho de você! Sempre soube que, no tempo certo de Deus, chegaria a tão sonhada nota 1.000. Só nós sabemos o quanto você se dedicou e lutou para alcançar isso”, escreveu Olívia, emocionada.

Com determinação e talento, Anna Beatriz inspira jovens de todo o estado, mostrando que sonhos podem se tornar realidade com dedicação e esforço.