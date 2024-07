Estudante da Ufersa é selecionada para intercâmbio na África

A estudante Maria Larissa Rodrigues da Silva, 27 anos, do 9º período do Curso de Pedagogia, Campus Angicos, está nos preparativos para embarcar em setembro para Moçambique, na África, onde irá participar de um intercâmbio na Universidade Pedagógica de Maputo (UP – Maputo).

Ela integra a lista de 50 estudantes universitários de todas as regiões do Brasil, apenas 3 do RN, selecionados na primeira edição do edital “Caminhos Amefricanos: Programa de Intercâmbios Sul-Sul”, uma iniciativa da CAPES/MEC com objetivo de estimular a troca de conhecimentos, experiências e políticas públicas que contribuam para o combate do racismo e para a educação das relações étnico-raciais a partir da cooperação acadêmica.

Natural de Santana do Matos, pequeno município com pouco mais de 12 mil habitantes e a 60 quilômetros da cidade de Angicos, Larissa mora na Residência Universitária da Ufersa desde que ingressou no Curso de Pedagogia, em 2020, quando participou de seu primeiro edital e, a partir de então, “abraçou” a todas as oportunidades da vida acadêmica.

Vai ser uma oportunidade muito rica para a minha formação, pois pretendo levar muito da nossa cultura e, claro, também aprender muito sobre a cultura deles.

Larissa é integrante do Grupo de Pesquisa e Extensão em Educação da Infância, Cultura, Currículo e Linguagem (EDUCLIN) e da iniciativa RPG de Preto, em ambos, se dedica aos estudos e reflexões no campo das questões educacionais e raciais. “Vai ser uma oportunidade muito rica para a minha formação, pois pretendo levar muito da nossa cultura e, claro, também aprender muito sobre a cultura deles, principalmente as pesquisas em literatura infanto-juvenil negra”, comenta ela.

Essa é a sua primeira viagem internacional e, por isso, as expectativas e ansiedade estão em alta. “Estou organizando a parte de documentos com a renovação do RG e a emissão do passaporte. Ainda vamos participar de um curso sobre a cultura local da instituição que vai nos receber. Estou nervosa, mas muito feliz”, confessa a estudante.