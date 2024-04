Estresse nas férias: saiba como evitar e realmente descansar

As férias são um período destinado ao descanso, no entanto, mesmo durante esse intervalo do trabalho e dos estudos, é comum que certas preocupações persistam. Seja no planejamento de uma viagem, atividades para desfrutar com os filhos ou responsabilidades do dia a dia, é importante que, ao tirar férias, a mente também encontre momentos de tranquilidade, permitindo o descanso e minimizando o estresse.

Desligue-se do trabalho

Com o avanço da tecnologia e o uso da internet para o trabalho, é cada vez mais comum que aplicativos de mensagens e e-mails continuem sendo uma preocupação durante as férias. Para evitar que o trabalho interfira no período de descanso, uma estratégia é silenciar grupos de conversas e desativar as notificações de aplicativos relacionados ao trabalho.

Além disso, é essencial comunicar à equipe e estabelecer limites sobre quando é apropriado interromper o descanso. A comunicação deve deixar claro que interrupções só são aceitáveis em situações emergenciais.

Faça um planejamento

Seja para aproveitar as férias em casa ou viajando, é fundamental realizar um planejamento antecipado, incluindo programações e atividades para todo o período. Esse cuidado prévio permite que os momentos de descanso sejam aproveitados da melhor maneira possível, minimizando imprevistos e contratempos.

Além disso, o planejamento antecipado possibilita a tomada de decisões importantes, como a escolha de destinos, hospedagens e atividades. Isso ajuda a evitar grandes preocupações e contribui para uma sensação ainda maior de relaxamento durante o período de descanso.

Utilize o tempo para descansar de forma efetiva

Com a rotina agitada do dia a dia, é natural que o corpo esteja acostumado à constante atividade, tornando-se desafiador “não fazer nada”. Por isso, durante as férias, é essencial reservar um tempo sem compromissos. Além disso, é recomendável afastar-se de dispositivos eletrônicos, como celulares, que possam gerar estímulos visuais excessivos. Esses momentos de lazer e desconexão permitem que o corpo descanse de maneira mais eficaz e recarregue as energias.

Reencontre os amigos

Além de oferecerem descanso, as férias também podem ser um momento ideal para reencontrar amigos. Seja para tomar um café ou fazer um passeio relaxante na natureza, sair com amigos é uma forma agradável de relaxar e deixar de lado as obrigações do dia a dia.

Conheça lugares novos

Durante o tempo livre nas férias, uma maneira de aumentar ainda mais o relaxamento é explorando novos lugares. Ao descobrir ambientes diferentes e participar de atividades novas, é possível escapar da rotina diária, reduzindo o estresse.

Para intensificar essa sensação de relaxamento, é aconselhável escolher destinos tranquilos e acomodações que oferecem aos viajantes momentos de conforto e bem-estar, como um resort em Gramado, por exemplo. Esta cidade serrana no Rio Grande do Sul possui clima frio e é a escolha ideal para quem busca calmaria.

Esqueça do calendário

Por fim, para minimizar a ansiedade durante as férias, é aconselhável deixar de lado o controle do tempo restante. Ficar contando os dias antes de voltar ao trabalho e aos estudos pode manter o cérebro ativo, o que pode desencadear crises de ansiedade e dificultar o relaxamento durante esse período.