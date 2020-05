ESTRANGEIRISMO

Laíre Rosado

A pandemia do novo coronavírus introduziu um termo da língua inglesa, lockdown, em diferentes países com diferentes idiomas.

A expressão resulta da união das palavras lock (trava) e down (baixa), usadas para o confinamento de prisioneiros em suas celas, normalmente após uma fuga ou para recuperar o controle durante um tumulto.

Em português, em tradução literal, lockdown pode ser traduzido como confinamento ou bloqueio. Na estratégia de combate ao novo coronavírus, significa o fechamento de determinadas regiões, interdição de ruas e proibição de deslocamentos e viagens não essenciais.

Os estrangeirismos podem ser incorporados a nossa língua de duas maneiras – através do aportuguesamento ou da utilização da sua grafia original. Geralmente, entram na forma original e depois vão sendo grafados conforme a pronúncia na língua receptora. Blecaute, por exemplo, chegou a grafia original, black-out.

Lockdown está sendo utilizado em sua grafia original, tanto na na língua portuguesa, como também, no alemão, no espanhol, no Russo, no Italiano e em muitos outros idiomas. Como é um termo que deverá permanecer em uso, receberá a adaptação linguística do local em que for utilizada.